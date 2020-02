Nouvelle journée de mobilisation pour l'hôpital public ce vendredi

Le monde de l'hôpital a de nouveau manifesté ce vendredi à Paris, entre l'hôpital Necker et la Pitié Salpêtrière. Une enveloppe de 150 millions d'euros a pourtant été débloquée récemment par la ministre de la Santé, et d'autres moyens devraient suivre. Mais cette réponse est jugée largement insuffisante face à la crise des vocations.



