VIDÉO - "Il est mort pour ce qu'il aimait faire" : le témoignage poignant de la compagne d'un militaire tué au Burkina Faso

"Tout le monde l'aimait, c'était le conjoint parfait, très humble, trop modeste par rapport à ce qu'il était vraiment, a-t-elle poursuivi. Il aimait la vie, il était sportif, on faisait tout ensemble. Et le fait que je n'ai pas pu le rendre papa avant qu'il meure, qu'il n'ait pas pu connaître ça, cela me tue. Et c'est horrible de se dire qu'on ne le verra plus jamais."





Cédric de Pierrepont était entré dans la Marine nationale en 2004, à 18 ans. Il avait été affecté au commando Penfentenyo, une équipe spéciale de neutralisation et d’observation, avant de rejoindre le commando Hubert en 2012, où il occupait les fonctions de chef de groupe commando depuis le 1er avril 2018, d'après les informations de la Marine Nationale. Les dépouilles des deux militaires français étaient attendues sur le territoire français ce dimanche. Une cérémonie d'hommage leur sera rendue aux Invalides mardi.