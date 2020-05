VIDÉO - "On est désespérées, on ne croit plus en vous" : vif échange entre deux soignantes et Emmanuel Macron à la Pitié-Salpêtrière

"Avant même le Covid, on était déjà désespérés depuis des années Monsieur Macron". En visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ce vendredi, aux côtés de son ministre de la Santé, le chef de l'Etat a été interpellé notamment par des infirmières. "On va lancer la semaine prochaine des travaux, on ne peut pas attendre la fin du Covid parce que j'ai pas envie que la bonne énergie retombe et que le désespoir s'installe", explique Emmanuel Macron. "Malheureusement, il y est déjà là monsieur Macron", rétorque une soignante au président.

"C'est gentil la prime, on la prendra quand même mais ce qu'on vous demande, c'est la revalorisation", a renchéri une autre, interrogeant le chef de l'Etat dans la foulée : "de combien, quand et pour qui ? Parce que sur chaque promesse, vous nous rajoutez des conditions , on est désespérées, on ne croit plus en vous".