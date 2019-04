VIDÉO - "Ils m'ont agressée parce que ce sont des ignorants" : Julia, la femme transgenre agressée à Paris, témoigne sur LCI

Elle raconte à quel point l'agression a été traumatisante. "Il y a eu beaucoup d'humiliation. Je l'ai vécu assez mal (...) Les images parlent d'elles-mêmes. C'est traumatisant et cela se passe à Paris, place de la République, en 2019", dit-elle. "Si vous remarquez, j'essaie de me défendre, je ne prends pas la fuite. Quand je retourne vers mon agresseur, je lui dis en le regardant : 'Tu ne me fais pas peur'" (...) Un homme m'a dit que j'étais un homme et cela a dégénéré", raconte la jeune femme.





Pour Julia, il est évident que cette agression revêt un caractère transphobe mais elle tient à mettre les choses au clair : "ils m'ont agressée parce que ce sont des ignorants". Elle refuse la récupération de ce qu'elle a subi à des fins racistes.





"Je ne veux pas que les gens fassent l'amalgame. J'ai vu beaucoup de gens m'encourager, mais tomber dans des discours d'intolérance, disant qu'ils m'avaient attaquée parce qu'ils sont d'une certaine communauté. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ils m'ont agressée à cause d'ignorance", dit-elle.





Au sujet de la plainte qu'elle a déposée, Julia explique qu'elle ne souhaitait pas le faire en premier lieu, voulant passer à autre chose. Elle précise avoir été "très bien reçue par la police. Ils m'ont bien genrée. Ils m'ont appelé madame", raconte la jeune femme.