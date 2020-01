Pension minimum de 1 000 euros : ce que pensent les salariés

L'attribution d'une pension minimum de 1 000 euros par mois pour toute personne ayant une carrière complète figure parmi les changements prévus par la réforme des retraites. Aujourd'hui, 4,7 millions de retraités perçoivent une pension inférieure ou tout juste égale à cette somme. Nos journalistes ont recueilli les témoignages d'un commerçant, d'un artisan et d'un agriculteur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.