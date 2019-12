Pénurie de carburant : la raffinerie de Donges débloquée

En raison des blocages de plusieurs raffineries, de nombreux Français craignent une pénurie de carburant. Ce 29 décembre 2019, Total a annoncé le déblocage de la raffinerie de Donges, la deuxième plus grande du pays. Selon l'Union française des industries pétrolières, il n'y a aucun risque de pénurie. Seuls deux dépôts sur 200 sont perturbés et aucun port n'est bloqué. Dans le pire des cas, les réserves stratégiques permettraient d'approvisionner les stations-service pendant trois mois.



