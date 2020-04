Plan de soutien à Air France : une transformation à marche forcée ?

Bruno le Maire a annoncé vendredi soir un plan de soutien historique à Air France. Mais le ministre de l'Économie et des Finances a précisé que les sept milliards d'euros de prêt ne sont pas des chèques en blanc. Il faut que la compagnie aérienne s'améliore sur le plan financier et écologique. Ce sauvetage financier n'est-il pas déjà une transformation à marche forcée ? Quelles conséquences engendrera-t-il sur l'emploi et les 10 000 salariés de la compagnie dans l'Hexagone ?



