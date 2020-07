Plan social chez Nokia : les salariés manifestent à Paris

Des salariés de Nokia ont manifesté ce mercredi à Paris contre le plan social de l'entreprise. Plusieurs leaders syndicaux étaient présents dans le cortège. Le fabricant de matériels de télécommunication a annoncé plus de 1 200 suppressions d'emplois dans ses filiales françaises de Lannion (Côtes-d'Armor) et de Nozay (Essonne). Un plan social jugé inacceptable en l'état par le gouvernement.



