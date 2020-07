Plan social chez Nokia : une mobilisation pour soutenir les salariés à Lannion

À Lannion en Bretagne, l'usine Nokia veut supprimer 402 postes sur 770 . Ce samedi matin, une manifestation a rassemblé bien plus que les salariés. Dans le cortège, beaucoup de familles, forcément inquiètes pour leur avenir. Dans cette ville qui a toujours été la capitale française des télécommunications, on n'accepte pas les plans sociaux à répétition de ces dernières années.



