Pouvoir d'achat : qui a bénéficié des 17 milliards du gouvernement ?

De nombreux "Gilets jaunes" le disent, leur situation n'a absolument pas changé. Le gouvernement avait pourtant débloqué 17 milliards d'euros. Entre la baisse d'impôts, l'augmentation de la prime d'activité, la suppression des cotisations sociales, la défiscalisation des heures supplémentaires, la réindexation des retraites et la baisse de la CSG... Qui a bénéficié de cette somme ?



