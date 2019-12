Prime de Noël : un coup de pouce pour des millions de bénéficiaires

La prime de Noël a été versée ce vendredi 13 décembre à 2,3 millions de foyers parmi les plus modestes de notre pays. Un petit coup de pouce qui va aider bon nombre de nos concitoyens à vivre plus sereinement la période des fêtes. Ceci leur permettra de s'offrir un réveillon et de se sentir comme tout le monde pour une fois.



