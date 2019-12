Prise en compte de la pénibilité : qui sera concerné ?

Beaucoup se sentent oublier par le système de pénibilité. Pourtant, la prise en compte de ce facteur est un point crucial pour bien de professions. Le travail de nuit ou en trois-huit, l'exposition au bruit, aux températures extrêmes ou encore le travail répétitif sont actuellement reconnus parmi les critères de pénibilité. En revanche, travailler dans une posture difficile ne l'est plus, pareil pour le port de charge.



