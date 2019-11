Que sont devenus les ex-Whirlpool d'Amiens ?

La visite d'Emmanuel Macron à Amiens va durer deux jours. Ce jeudi, le chef de l'État a rencontré des étudiants de l'université de Picardie. Le président retournera demain au site de Whirlpool, un an après l'échec de la reprise de l'entreprise. Il est attendu de pied ferme par des salariés qui ont tous perdu leur emploi.



