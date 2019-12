Réforme des retraites : des premières pistes sur la pénibilité ?

LE WE 20H

Les policiers ont obtenu la garantie qu'ils pourront continuer à partir à la retraite plus tôt que les autres. D'autres professions revendiquant une prise en charge de leur pénibilité pourraient également en obtenir. Pour passer au regime universel, le gouvernement propose aux fonctionnaires de prendre en compte cette pénibilité sur le modèle du privé.



