Réforme des retraites : la première version du simulateur est en ligne

Ça y est. La première version du simulateur sur la réforme des retraites du gouvernement est en ligne. Depuis ce jeudi 19 décembre 2019, il est accessible à l'adresse web : reforme-retraite.gouv.fr. D'après les premiers retours, il est très incomplet. Toutefois, le simulateur permet de vous situer selon votre âge, votre revenu et votre statut. Alors, comment fonctionne-t-il ? Quels enseignements peut-on déjà en tirer ? Et surtout, qui sont les gagnants et les perdants ?



