Réforme des retraites : le mouvement de grève s'essouffle-t-il ?

Les vacanciers vont avoir plus de trains que le week-end dernier. 60% des TGV devraient circuler entre vendredi et dimanche. Aujourd'hui, 40% des TGV, 20% des TER et 20% des Intercités circulent. Au début du mouvement, c'était 10% des TGV, 20% des TGV et 10% des Intercités. Il y a 9,8% de grévistes sur l'ensemble du personnel de la SNCF, contre 55,6% le 5 décembre 2019. Pour autant, la grève peut encore continuer. Qu'en est-il de l'attitude du gouvernement ?



