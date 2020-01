Réforme des retraites : le retrait de l'âge pivot va-t-il changer la donne ?

Les syndicats étaient face au gouvernement avant l'annonce ce samedi du retrait de l'âge pivot par Edouard Philippe. Ceux qui ne sont pas dans le compromis seraient-ils alors isolés ? D'autant plus que le gouvernement va tout faire pour les isoler davantage, en misant sur les difficultés financières avec cette grève, son maintien et la baisse du taux de soutien au mouvement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.