Réforme des retraites : les inquiétudes des enseignants

Ils sont 870 000 de la maternelle à l'université. Les enseignants constituent le plus gros des bataillons de fonctionnaires. Ils craignent une baisse de leur pension de retraite liée à la réforme. Cette pension est calculée sur leurs six derniers mois de salaire. À l'avenir, ce calcul porterait sur toute leur carrière, comme pour les salariés du privé.



