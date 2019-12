Réforme des retraites : les syndicats vont-ils dans le même sens ?

Face à l'ampleur de ce mouvement de contestation sociale, le gouvernement cherche à rallier les syndicats les plus réformistes comme la CFDT, CGC, CFTC, UNSA ou FO. Cela même si leurs adhérents présents dans les transports et les services publics ont grossi le cortège jeudi dernier. Quant à la CGT, Sud, ou la FSU opposées à la réforme, ils réclament le retrait du projet.



