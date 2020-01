Réforme des retraites : nouvelle intrusion au siège de la CFDT

Une quinzaine de personnes encagoulées et habillées en noir sont rentrées dans le bâtiment de la CFDT par une porte réservée aux salariés. Elles se sont dirigées vers une trappe qui les a menées au sous-sol et au générateur électrique pour couper l'alimentation. Sur la page Facebook de la CGT Énergie Paris, neuf syndicats ont revendiqué l'opération. En cause, les divergences entre les deux organisations sur la réforme des retraites.



