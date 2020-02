Renault en difficulté : des usines menacées

L'annonce a surpris tout le monde à l'usine de Flins dans les Yvelines. Certes, de mauvais résultats étaient attendus, mais pas un plan d'économie, et encore moins de possible fermeture d'usine. Aujourd'hui, les syndicats s'interrogent. La direction reconnaît que tous les sites français ne tournent pas à plein régime. Alors, comment une perte de 140 millions d'euros en 2019 menacerait des usines ?



