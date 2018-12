VIDÉO - Reprise du site de Blanquefort : Bruno Le Maire accuse Ford de "trahison" et rend hommage à Philippe Poutou

Plus tôt ce jeudi, Ford a annoncé qu'il écartait l'offre de reprise de Blanquefort, pourtant appuyée par le gouvernement français, et qu'il proposait un plan social pour ses 850 salariés. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'était personnellement impliqué pour tenter de sauver le site de fabrication de boîtes de vitesse, et avait appelé mardi soir le constructeur américain à accepter le projet de reprise de la société franco-belge Punch Powerglide, qui devait préserver 400

emplois.





Les syndicats de Ford Blanquefort avaient eux aussi appuyé ce plan, en acceptant un gel de salaires pendant trois ans, la perte de trois jours de RTT et une modulation du temps de travail. L'État, la région Nouvelle-Aquitaine et la métropole de Bordeaux devaient apporter un "soutien financier de 15 millions d'euros" à ce projet industriel. "Malgré les discussions rigoureuses et approfondies des neuf derniers mois, et les meilleurs efforts fournis par chacune des parties, le plan proposé par le repreneur potentiel présente des risques significatifs", affirme Ford dans son communiqué.