Retrait de l'âge pivot: les réactions des manifestants

Depuis le 5 décembre 2019, les cheminots de la SNCF et les agents de la RATP sont en première ligne dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Toujours en grève, ils sont également toujours en colère. Pour eux, le retrait provisoire de l'âge pivot ne change rien. L'intersyndical est de nouveau réuni ce samedi soir. Trois journées de mobilisation, notamment du 14, 15 et 16 janvier, sont d'ores et déjà prévues.



