Retraites : comment évolue l’opinion publique sur le projet de réforme ?

47% des Français seraient opposés à la réforme des retraites prévue par Emmanuel Macron et le gouvernement d’Edouard Philippe (+4 points par rapport à un sondage réalisé début octobre). 29% y sont favorables et 23% ni favorables, ni opposés. Par rapport à il y a un mois, c’est chez les 25-34 ans et les 35-49 ans que l’on observe la plus forte baisse de soutien à la réforme.



