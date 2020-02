Retraites : les Français du privé partent-ils de plus en plus tard ?

Selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les Français partent de plus en plus tard à la retraite. Une étude qui concerne les salariés du privé. On parle de 19,4 millions de personnes, soit deux actifs sur trois. L'âge moyen de départ se situe à 63 ans et cinq mois. En 2009, on partait à la retraite à 61 ans et huit mois. Mais pourquoi les Français du privé partent-ils aussi tard ? Qu'en est-il des autres pays européens ?



Ce vendredi 7 février 2020, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle des retraites des Français qui travaillent dans le privé. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 07/02/2020 présentée par Emmanuel Ostian sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.