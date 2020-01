Retraites/riches : le vrai du faux

C'est l'une des critiques entendues du côté de LFI et dans les cortèges. La réforme des retraites aurait pour but d'avantager les plus riches. D'autre part, elle ouvrirait également la voie à la retraite par capitalisation, un système individuel où chacun se constitue son épargne. Mais est-ce la réalité ?



Ce mercredi 1er janvier 2020, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous décrypte les affirmations sur la réforme des retraites. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 01/01/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.