Retraites : un nouveau bras de fer entre gouvernement et syndicats ?

Une heure après la rencontre entre Philippe Martinez et Jean Castex, la CGT appelle les salariés, retraités, privées d’emplois à faire de la journée du 17 septembre 2020 une puissante journée nationale d’actions, de grèves et de manifestations. Il y a un front unanime contre la réforme des retraites. Pour les partenaires sociaux, il n'est pas question de rouvrir le dossier. De la CGT, en passant par la CFDT, le Medef et la CPME, tous opposent une fin de non recevoir au gouvernement. Les syndicats veulent parler d'emplois, et uniquement d'emplois.



