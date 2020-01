Retraites : une nouvelle version du texte ?

Les heures qui viennent sont décisives dans ce conflit qui oppose syndicats et gouvernement. La conférence de financement sur la réforme des retraites à l'initiative de la CFDT aura lieu ce vendredi 10 janvier. Laurent Berger et Edouard Philippe tentent de trouver un accord avant la réunion. Le compte à rebours est en route, car si cela ne se fait pas cette nuit, il n'y aura pas de réunion demain. Et sans réunion, il n'y aura pas d'accord sur la loi elle-même.



Ce jeudi 9 janvier 2020, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle des compromis envisagés par le Premier ministre sur la réforme des retraites. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 09/01/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.