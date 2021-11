Sécu + mutuelle : le dispositif le plus équitable ?

Selon notre spécialiste économie, notre système sécu + mutuelle n'est ni très efficace, ni très économe. Et surtout, il n'est pas très juste, parce qu'il reste au seul salarié le bénéfice d'une bonne assurance santé. Pour les retraités, la couverture est moins bonne et les tarifs s'envolent, au point que les seniors à faibles revenus sont souvent contraints de renoncer aux soins à cause du reste à leur charge. Même chose pour les précaires et les indépendants. Une assurance unique permettrait de mutualiser les risques et de faire payer chacun en fonction de ses revenus.