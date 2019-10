SNCF : les travaux sur la ligne de Montpellier plus longs que prévu

La SNCF a dû revoir les dates de reprise du trafic sur les lignes qui relient Montpellier à Toulouse, Perpignan et l'Espagne. Ce sera le 25 novembre sur une des deux voies et pas avant début décembre pour un retour à la normale. Une paralysie sur 900 mètres de voie affecte tout le trafic du sud de l'Hexagone. Le chantier de reconstruction est hors normes.



