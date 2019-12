Réforme des retraites : 69% des Français soutiennent le mouvement de grève du 5 décembre

Si l’on regarde l’âge des sondés, les 18-34 ans sont ceux qui approuvent le plus l’opposition à la réforme des retraites (79%), suivis des 35-54 ans (72%) et des 55 ans et plus (59%). Les salariés d’entreprise publique soutiennent la grève à 89%, ceux de la fonction publique à 78% et les salariés du privé à 71%. Même les utilisateurs quotidiens des transports, qui seront fortement impactés par la grève du jeudi 5 décembre, soutiennent à 79% le mouvement.