VIDÉO - Sortie sportive et barbecue… la note du directeur de la police pour prévenir les suicides qui irrite

Des propositions qui font bondir les syndicats. Interrogé par LCI, Loïc Travers, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance, dénonce une coupure entre les salariés et la direction. "Cette note est accueillie un petit peu de façon médiocre dans tous les services. Tout simplement parce qu'on n'a pas attendu cette note pour faire des moments de convivialité", tance-t-il. Avant d'ajouter : "Mais ce qui est important, c'est que cette note reflète état d'esprit de notre hiérarchie qui est a priori à côté de ses pompes. Si on reprend les espaces de convivialité ou tout ce qu'il y a dans cette note, ça devrait être le bon sens, ça devrait être ce qui s'applique chaque jour. Et le fait que ce soit rappelé dans une note de façon solennelle, ça veut dire que ça n'existe pas", regrette-t-il.