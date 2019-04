VIDÉO - Toulouse en proie aux violences pour le "22e acte" des Gilets jaunes

C’est peu après midi que le cortège toulousain s’est élancé sur les allées Jean-Jaurès. Mais moins d’une heure plus tard, la manifestation a été écourtée. Des tirs de gaz lacrymogènes ont été observés très rapidement, dispersant les quelques milliers de Gilets jaunes présents. Et pour cause, ce qui semblait être des black blocks étaient présents en tête de cortège. Vêtus de noir, cagoulés et portant le signe anarchiste sur leur pancarte, ils se sont heurtés à un barrage de policiers sur les allées.