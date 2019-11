Un an après, les Gilets jaunes restent motivés

De Douai à Montpellier, des appels à la mobilisation ont lieu un peu partout dans les régions. Pour célébrer leur premier anniversaire, les Gilets jaunes sont en pleins préparatifs. Entre tractage et montage de tentes, l'ambiance est festive. A Somain, dans le Nord, une quarantaine de Gilets jaunes bravent le froid en chantant. Les 17 milliards d'euros annoncés par le gouvernement n'ont pas suffi à calmer leur colère.



