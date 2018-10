VIDÉO - Un jeune aveugle et son chien guide expulsés d'un Monoprix à Marseille

Sur son compte Facebook, le jeune homme, victime d'une atteinte rétinienne génétique, raconte son quotidien difficile. Il se dit régulièrement "dévisagé, contrôlé". Voire pire : "Parfois on me refuse l'accès, spécifiquement dans les taxis, VTC, et commerces alimentaires." Il rappelle également l'article 88 de la loi de 1987 et l'obligation d'ouvrir tous les lieux publics aux personnes accompagnées d'un chien guide.