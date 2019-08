VIDÉO - Un patient reste cinq jours sur un brancard aux urgences de Saint-Etienne

"On est obligé de faire des soins ou des changes dans les couloirs, avec une perte d’intimité pour eux (les patients)", déplore Ludivine Chanoin, infirmière de nuit. "Toutes nos valeurs soignantes sont bafouées au quotidien", embraye Julie Samard, l’une de ses consœurs qui, elle, travaille en journée. "On n’a pas fait ce métier pour l’exercer dans ces conditions-là."



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.