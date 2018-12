Gilets jaunes : Versailles, grandes villes, frontières françaises... à quoi s’attendre pour l'"Acte VI"prévu samedi ?

Eric Drouet, figure très appréciée par les internautes, propose de ne pas se rendre à Paris et "ses petites rues". Celui qui est à l’initiative du premier "acte" sur Facebook, et dont le groupe rassemble près de 260.000 membres, propose donc de se rendre à Versailles. Mais le point de rencontre pourrait encore changer, ce "messager" expliquant ainsi que "le lieu définitif sera communiqué" samedi dans la matinée. Un stratagème qu’il avait déjà mis en place la semaine dernière, lorsqu’il avait annoncé au dernier moment un "sit in" sur la place de l’Opéra.





Le Château de Versailles et le reste du domaine resteront tout de même fermés samedi. Une "mesure préventive", selon la préfecture des Yvelines. De son côté, Christophe Castaner, le ministère de l’Intérieur, a commenté cette possibilité : "Nous sommes préparés à l’hypothèse de Versailles mais ça peut être ailleurs".





Pourtant, et contrairement à toutes les autres invitations à se mobiliser d'Eric Drouet, qui avaient été particulièrement relayées, celle-ci ne prend pas. Ce vendredi, seulement 14000 personnes disent vouloir y participer. C’est trois fois moins que la semaine dernière au même moment.