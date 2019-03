Vidéo virale sur les violences policières lors des manifestations : les victimes sont-elles toutes des Gilets jaunes ?

Les violences policières sont avérées et l'objet de cet article n'est pas de les minimiser. Au moins 150 enquêtes ont été confiées à l’IGPN, selon nos informations. Le 7 mars, soit sans compter les "Actes" 15 et 16 des Gilets jaunes, le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez, reconnaissait lui-même devant le Sénat que plus de 13.000 tirs de LBD avaient été effectués depuis le 17 novembre et que 2200 Gilets jaunes avaient été blessés. "Chaque tir étant précisément enregistré, nous savons qu'il y a eu 13.095 tirs de LBD depuis le début du mouvement", a-t-il ainsi indiqué précisément.





Pour autant, de nombreuses images détournées, anciennes et sorties de leur contexte, circulent toujours, de fausses informations donc bien souvent relayées sans connaissance de cause. "A La Loupe" a donc tenu a vérifier si les clichés compilés dans cette vidéo étaient véridiques.





Pour cela, nous avons récupéré les différentes images de victimes par une simple capture d'écran et les avons analysées via une recherche inversée sur Google. Au total, plus d'une vingtaine de blessés graves apparaissent : crânes ensanglantés, oeil "touché", main arrachée, hématomes liés à des tirs de LBD40...