Zoom sur la deuxième journée de grève interprofessionnelle

Ce 10 décembre 2019, une foule compacte est descendue dans les rues de Limoges pour manifester contre la réforme des retraites envisagée par l'exécutif. À Bordeaux, de nombreuses professions ont défilé côte à côte. Puis à Montpellier, le mot d'ordre était de rallier les salariés du privé à la grève. Par ailleurs, à Rennes, les syndicats espèrent une journée de mobilisation plus forte que celle de la semaine du 5 décembre 2019.



