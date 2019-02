Vikings : ils repartent à l'assaut !

Les Vikings, nous les avons vus dans les stades pendant la Coupe du monde. On se souvient de leur passage dans "Astérix et les Normands" avec leur chef Olaf Grossebaf. Leurs légendes ont inspiré Tolkien et toute l'héroïque fantaisie. Ils sont aussi les héros d'une série télévisée et de jeux vidéo à succès.



