Pourquoi des pompiers en colère "tiennent le siège" place de la République

Sur la place, ils ont installés de quoi "tenir un siège", souffle un pompier du Rhône, en souriant. Trois barnums aux couleurs du drapeau français ont été montés dès lundi. Non loin, des tentes servent de chambres et quelques chaises ont également été dépliées, autour d'un petit brasero. C'est que le temps est hivernal ce mardi matin à Paris.

Autour du feu, les pompiers discutent avec quelques Gilets jaunes, remercient les parisiens venus leur apporter des viennoiseries sur le chemin du travail, et entament des discussions. "C'est une manifestation déclarée", assure Rémy Chabbouh, secrétaire national de Sud. Ils viennent de différents départements : du Gers, du Gard, de Gironde et du Rhône aussi. Ils racontent un quotidien où ils sont "sur-sollicités". "Nous sommes employés pour faire tout et n'importe quoi, mais surtout ce que personne ne veut faire. Les carences ambulancières, les ascenseurs, les chats coincés dans les arbres... Cela s'est multiplié durant les cinq à dix dernières années", explique Samuel Besson, secrétaire départemental du Sud SDIS dans le Gard.

"Ces interventions, nous les faisons parce que si nous ne les faisons pas, qui les fera ? Mais pendant que nous intervenons sur un transport ambulancier non urgent, on ne fait pas autre chose, on ne fait pas notre vraie mission", détaille un autre pompier, venu du Rhône. Et d'expliquer très concrètement : "Pendant que nous sommes en intervention, s'il y a un accident, par exemple, nous allons arriver avec un délai plus important sur place."