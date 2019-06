La plus grosse usine de Nutella au monde en grève pour un sixième jour d'affilée

"Après 6 jours de tentatives de discussion qui ont toutes été refusées par FO, la direction de l’usine a été contrainte de notifier aux grévistes bloquant illégalement l’accès au site, la mise en place, sur décision de justice, de pénalités d'astreinte tant que l’accès à l’usine restera bloqué", a-t-elle ajouté. "Ces pénalités sont entrées en vigueur ce (lundi) matin à 6H00 après notification aux grévistes qui n'ont néanmoins toujours pas libéré l’accès à l’usine". Selon le courriel interne, l'astreinte a été fixée à "1.000 euros par heure et par personne bloquant illégalement l’accès au site".





"C’est une atteinte insupportable au droit de grève", a réagi Fabrice Canchel.





L'usine de Villers-Ecalles produit 600.000 pots de Nutella par jour, soit un quart de la production mondiale, de la pâte à tartiner composée à 56,3% de sucre et à 30,9% de matière grasse.





Elle emploie 400 personnes en CDI. Troisième groupe mondial de confiserie et chocolaterie, le groupe Ferrero a doublé son chiffre d'affaires en dix ans pour atteindre plus de dix milliards d'euros. Il compte 22 sites de production et plus de 30.000 employés.