Violences à Bordeaux : la population sous le choc

Un véhicule incendié, des banques et des commerces dévasté... Voilà ce qu'ont découvert les Bordelais ce dimanche. Des affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers de la commune dans la soirée du samedi 8 décembre 2018. Certaines scènes de pillages ont dépassé l'entendement. Le maire Alain Juppé s'est dit bouleversé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.