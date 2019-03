Violences à Paris : quel impact sur le tourisme ?

Entre pillages, incendies et forces de l'ordre complètement dépassées, le dernier samedi de manifestation des gilets jaunes a engendré des dégâts considérables. Au lendemain de ces scènes de violence incroyables, les nationalités du monde entier sont témoins de l'état des lieux. Si les Français déplorent une image salie, voire lamentable, certains touristes sont impressionnés de voir à quelle vitesse la capitale peut se métamorphoser en quelques heures.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.