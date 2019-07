Violences conjugales : une victime témoigne

Tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou ancien conjoint. Très souvent, ces décès sont précédés de mois ou d'années de violence. Cependant, ces victimes osent rarement prendre la parole ou même porter plainte, le plus souvent par peur. L'une d'entre elles a accepté de nous parler de son calvaire. Nos journalistes sont allés à sa rencontre.



