Colère des Gilets jaunes envers les médias : les journalistes doivent-ils réagir ?

Samedi, pour leur "Acte VII" les Gilets jaunes se sont regroupés devant des chaînes de télévision pour manifester leur mécontentement contre les médias. Comment analysez-vous cette défiance ?

Ce n’est même plus de la défiance, c’est de la violence. Lorsque les Gilets jaunes disent : "Reprenons le contrôle des médias", cela veut dire que "puisque les médias ne disent pas ce que l’on veut entendre, il faut en reprendre le contrôle et leur faire dire ce que l’on veut entendre". Ce qui est très loin de la démocratie et de la liberté de la presse. La situation est d’autant plus insoluble que le mouvement est très diversifié. Aucun média ne pourra trouver grâce aux yeux de l’ensemble des manifestants, car tous les Gilets jaunes n’ont pas la même vision de leur propre mouvement.





La profession doit-elle réagir ? Et si oui, comment ?

Il faut éviter les réactions à chaud, ni boycotter, ni batailler au cas par cas. Il faut apporter une réponse collective, qui viendra dans quelques semaines, quand on aura pris du recul et mené des débats en interne pour avoir des analyses pertinentes. Car évidemment, il faut se remettre en question. L’autocritique est faite depuis longtemps, mais ça ne suit pas toujours dans les faits. On est par exemple assez favorable à un "Conseil de presse", pour assurer un meilleur suivi de nos règles de déontologie. Cela fera partie des discussion à avoir, mais pour l'instant ce serait tendre le bâton pour se faire battre.





Dans l’immédiat, il nous faut recenser tous les cas de violences qui méritent des suites judiciaires et centraliser les plaintes. Il y a des faits graves qui ont été commis et qu’il ne faut pas laisser passer. On espère simplement que cela ne va pas se terminer sur un drame.