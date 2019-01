Gilets jaunes et violences policières : la polémique enfle autour de l'usage du LBD

Franck manifestait à Paris le 1er décembre. Sur la place de l’étoile, en haut des Champs-Elysées, il a essuyé un tir de LDB en plein visage, sur le nez. Dans plusieurs vidéos et photos, il témoigne de sa blessure, et se défend d'avoir usé de violence physique. "J’ai jamais jeté une pierre, ni un pavé ni même un petit caillou ni rien du tout" témoigne-t-il à visage découvert sur TF1. "Ok j’ai fait un doigt et j’ai renvoyé les gaz, mais c'est les gaz qu’ils nous ont envoyés". Franck a depuis ouvert un groupe Facebook intitulé "Soutiens aux gueules cassées des gilets jaunes officiel", qui compile photos des blessures, messages de soutien et cagnottes d'aides aux victimes.





Une semaine plus tard, le 8 décembre, Patrice Philippe a également été visé à la tête par un policier sur les Champs-Elysées, alors que, selon lui, "il essayer de quitter la manifestation". Il témoigne face caméra : "J'étais pratiquement à 5 mètres. Et d’ailleurs quand il me vise, je me dis : 'Il peut pas me tirer dessus, je suis trop près'". Gravement atteint, il a définitivement perdu l'usage de son œil droit et ne peut plus exercer son métier de chauffeur routier.