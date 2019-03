Violences sur les Champs-Elysées : la stratégie du maintien de l'ordre remise en cause

Selon le ministre de l'Intérieur, 1 500 casseurs violents étaient présents sur les Champs-Elysées lors de l'acte XVIII des gilets jaunes. Malgré une présence massive, les forces de l'ordre n'ont pas été assez réactifs pour limiter les dégâts. La doctrine du maintien de l'ordre suscite par conséquent de nombreux critiques. On peut citer la modification de l'emploi du LBD et le choix de cantonner les manifestants sur les Champs-Elysées.



