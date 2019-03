Violences sur les Champs-Élysées : la stratégie policière en échec ?

Au total, 5 000 policiers et gendarmes étaient déployés à Paris pendant la 18e journée de mobilisation des "gilets jaunes". Malgré cela, des saccages ont eu lieu sur les Champs-Élysées. Selon les forces de l'ordre, il est impossible de poster les CRS devant toutes les devantures de magasins. Deux cents personnes ont été placées en garde à vue, dont quinze mineurs. Alors, les manifestants ont-ils été contenus sur l'avenue des Champs-Élysées ? Peut-on concrètement arrêter le déchaînement de violence ?



