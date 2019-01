"Vrai" débat des Gilets jaunes contre Grand débat national : on a comparé les deux plateformes

Dès la page d’accueil, l’idée de riposte à Emmanuel Macron est présente. Quand sur granddebat.fr la "lettre du Président de la République aux Français" s’affiche, sur la page d’accueil de le-vrai-debat.fr c’est une "lettre ouverte" qui lui est directement adressée. "Monsieur le Président, vous avez appelé à ‘transformer les colères en solutions’, voilà la manière dont nous pensons que nous pouvons y parvenir."





Comme tout bon site, un onglet "à propos" est visible. Alors que le Grand débat national propose ses "modalités" et sa "Charte", le portail des Gilets jaunes se présente avec un "késako ?". On y découvre que le "site participatif " a été inspiré par des "expériences mises en place de manière plus localisées", notamment sur l’île de la Réunion, puis en région PACA, dans les Midi-Pyrénées et en Bretagne. C’est justement des Gilets jaunes du Vaucluse qui ont décidé de généraliser le projet au niveau national. Tout ça avec l’aide de la start-up Cap Collectif, qui a "gracieusement" mis à disposition ses services, une formation et une assistance technique. Cyril Lage, créateur de la start-up, justifie ainsi son choix : "Ce sont juste les principes et les valeurs que j’applique depuis la création de l’entreprise. On est agnostique. On est là pour accompagner tout le monde, les décideurs ou les collectifs."





Au plan esthétique, la mise en page du portail et les fenêtres de connexion sont les seules similitudes. Le Vrai débat étant évidemment aux couleurs du vêtement fluo, symbole de la crise qui traverse la France depuis douze semaines. Autre point qu’on relève : le logo. Si on s’attendait à un gilet c’est en fait une bulle de discussion. Du côté du Grand débat national, les graphistes ont bien entendu préféré un drapeau français.